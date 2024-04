LeBron James e i Lakers SBOTTANO con gli arbitri dopo il ko in rimonta con Denver

Delusione cocente per i Los Angeles Lakers. Avanti anche di 20, subiscono la rimonta dei Denver Nuggets che vincono gara 2 con un clamoroso buzzer beater di Jamal Murray.

A fine partite grande nervosismo in casa gialloviola. LeBron James è decisamente scontento per l’arbitraggio e non risparmia le critiche ai fischietti. In particolare nel mirino c’è un fallo di Bobby Portis su D’Angelo Russell a fine terzo quarto, prima concesso e poi cancellato dal challenge.

Michael Porter Jr. hit D’Angelo Russell in the face. MPJ was called for a foul which was then challenged. Nuggets won the challenge. Thought? 🤔pic.twitter.com/X01ufZXX4g — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 23, 2024

In effetti la manata sul volto pare evidente e LeBron ha sbottato in conferenza stampa: “A che c**** serve avere un replay center se non riusciamo a fischiare questi falli?”.

D-Lo, il diretto interessato dal non fischio incriminato nel finale di terzo quarto, ha rincarato la dose su X: “Era un fallo netto e lo abbiamo visto tutti in diretta nazionale”.

That’s a foul we all saw it on national television. — D’Angelo Russell (@Dloading) April 23, 2024

Fatto sta che i Lakers hanno perso la ghiotta occasione di pareggiare la serie e hanno incassato la decima sconfitta consecutive contro i Nuggets.