Kyle Lowry, tre squadre in corsa ma lui avrebbe già una preferenza

Kyle Lowry sembra essere uno dei pezzi pregiati del mercato NBA in questo momento, visto il suo probabile addio ai Toronto Raptors.

Su di lui c’è da tempo l’interesse dei Los Angeles Clippers, mai però del tutto convinti dell’operazione, mentre nelle scorse ore si sarebbero inseriti anche i Miami Heat, convinti di poter dare la svolta a una stagione finora negativa con l’innesto del play di Toronto. In realtà in corsa ci sarebbero anche i Philadelphia 76ers, squadra della città natale di Lowry, il quale infatti avrebbe individuato i Sixers come destinazione preferita, sia per tornare a casa sia per la possibilità di competere per il titolo.

In tutti e tre i casi, però, non sembra facile trovare l’accordo: il contratto pesante di Lowry, in scadenza a fine anno, rende difficili le operazioni, così come il fatto che i Raptors tentino di ricavare il più possibile, in termini di scelte o giocatori, dalla cessione.

Fonte: Philadelphia Inquirer

