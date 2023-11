L’EA7 Milano ha bisogno di una point guard? Delaney si candida

L’Olimpia EA7 Milano ha tanti problemi e, tra questi, uno dei più importanti è quello relativo alla point guard, motivo per cui siamo qui a parlare di Malcolm Delaney. L’ex Scarpette Rosse non gioca a basket dal 2022, proprio quando vestiva la maglia biancorossa, ma non si considera ancora un giocatore ritirato.

L’ex Barcelona e Atlanta non è un giocatore “vecchio” perché è un classe 1989 e quindi ha solo 34 anni. È vero che ha avuto diversi problemi fisici ma, centellinato, potrebbe fare ancora la differenza in EuroLega. Ed è proprio quello che vuole fare, tant’è vero che Malcolm Delaney ha detto che non si sente ritirato e che vorrebbe chiudere la sua carriera in una di queste squadre: Milano, Barcellona, Bayern Monaco e Olympiacos. Ecco l’intervista di Eurohoops allo statunitense:

Malcolm Delaney hasn't officially retired yet but there are only four teams in which you would like to finish his career 👇 pic.twitter.com/RF3VuLzEfs — Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 2, 2023

Non sappiamo se veramente l’Olimpia prenderà in considerazione questa intervista però oggettivamente il mercato non offre molto di meglio, ora che Kendrick Nunn si è accasato al Panathinaikos.

Stiamo a vedere se ci sarà un qualcosa di concreto dopo questa intervista, sia per Milano sia per le altre squadre citate, tutte quante comunque sempre attente sul mercato, soprattutto l’Olympiacos, che sembrava interessata a Nunn.

