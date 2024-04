Mark Daigneault ha vinto il Coach of the Year 2023-24

Qualche settimana fa gli allenatori avevano votato Mark Daigneault come Coach of the Year. Ora l’allenatore degli Oklahoma City Thunder ha ricevuto anche il riconoscimento ufficiale dalla NBA, grazie ad una stagione regolare chiusa al primo posto nella Western Conference ed un record di 57-25.

Daigneault siede sulla panchina di OKC dal 2020 ed ha portato la squadra ad un continuo miglioramento con rispettivamente 22, 24, 40 e 57 vittorie stagionali. I Thunder sono anche la sua prima squadra NBA come head coach, visto che prima aveva allenato solo in G-League, 5 stagioni con gli Oklahoma Blue.

Nelle votazioni per il Coach of the Year, Daigneault ha vinto con ampio margine: ha totalizzato 473 punti contro i 158 del secondo classificato, Jamahl Mosley, allenatore di Orlando. Al terzo posto ha invece chiuso Chris Finch, coach dei Minnesota Timberwolves. Qui i risultati completi delle votazioni.