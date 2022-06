L’Italia vincerà EuroBasket 2025

Ok, titolo clickbait, ma fino a che punto? L’Italia avrà una prima scelta assoluta e (almeno) 3 scelte al secondo giro a EuroBasket 2025, più (forse) Danilo Gallinari e Nicolò Melli. Non sappiamo quante Nazionali europee potranno contare su tutto questo talento. Più tutti i giocatori che giocheranno in EuroLega tra Olimpia Milano, Virtus Bologna e formazioni extra-italiane.

Proprio per questo motivo abbiamo pensato di divertirci, cercando di ipotizzare come sarà l’Italbasket nel 2025, considerando i giovani prospetti e le vecchie certezze, e quante possibilità avrà di vincere questa manifestazione che manca dal 1999.

Piccola premessa da fare: da qui a 3 anni potranno esserci nuovi giocatori che si metteranno in mostra, d’altronde 5 anni fa nessuno avrebbe mai detto che Pippo Ricci avrebbe vinto 2 Scudetti di fila e avrebbe partecipato alle Olimpiadi con l’Italia, visto che aveva appena firmato in Serie A. Però, come scritto sopra, si tratta di un giochino, un momento di divertimento/diletto.

I draftati

Sicuramente i 3 scelti al Draft 2022 ci saranno, specialmente Paolo Banchero. Idem Niccolò Mannion, che ha vissuto una stagione travagliata alla Virtus Bologna ma siamo certi che tornerà ai livelli pre-VuNere, come quando fece impazzire la Serbia intera a Belgrado. Inoltre non dimentichiamoci di Leonardo Okeke, che ha una stagione intera, più i vari workout estivi e Draft Combine, per dimostrare il proprio valore al basket NBA, così da essere draftato al secondo giro nel 2023.

Le certezze europee

Simone Fontecchio è ormai una garanzia per il basket europeo ed è oggettivamente difficile rinunciare alla difesa di Alessandro Pajola. Sulle altre guardie-ali c’è un po’ più di incertezza. Stefano Tonut ha appena firmato un biennale con l’Olimpia Milano e si appresta a vivere stagioni di EuroLega da protagonista. Amedeo Della Valle, invece, ha finora avuto una carriera di continui alti e bassi: ora è in alto, ma bisogna vedere come sarà tra 3 estati. Noi comunque come undicesimo-dodicesimo lo sceglieremmo. Infine non dimentichiamoci di Awudu Abass, che ha avuto annate complicate alla Virtus Bologna, ma sappiamo che è un giocatore di assoluto valore, se torna fisicamente quello di Brescia.

I veterani

Gigi Datome e Marco Belinelli sicuramente non ci saranno, troppo in là con gli anni. Nicolò Melli e Achille Polonara sono del 1991, quindi potrebbero tranquillamente esserci, come anche il già citato Pippo Ricci. E Danilo Gallinari? A settembre 2025 avrà 37 anni. Potrebbe essere il suo ultimissimo ballo. Ma proprio ultimissimissimo con la Nazionale. Soprattutto se sarà tornato in Italia all’Olimpia Milano.

Provando a ipotizzare un 12, che forse sarà ancora allenato da Gianmarco Pozzecco, eccoci qui:

PG: Mannion-Pajola

G: Procida-Spagnolo-Della Valle

AP: Fontecchio-Tonut

AG: Banchero-Polonara-Gallinari

C: Melli-Okeke

Il solito problema dei lunghi

Da diversi anni a questa parte, il problema è sempre nel reparto lunghi. Tolto Banchero – che sicuramente farà benissimo in NBA – siamo ancora qui a parlare di Gallinari e Melli. I vari Maximilian Ladurner, Andrea Mezzanotte e Momo Diouf sono ancora molto grezzi e non siamo così convinti che si sgrezzeranno in 3 anni. Oggettivamente è difficile pensare ad altri giocatori interessanti, al momento. Amedeo Tessitori si è riperso nel marasma di giocatori virtussini e gli altri giovani non sembrano poter raggiungere il livello di Melli e Polonara, figuriamoci Gallinari, nel giro di 3 anni.

Sì ma quindi vinceremo l’Europeo?

Come tutte le volte che si fanno questi pronostici, è impossibile dare una risposta concreta. Certamente possiamo dire che il potenziale e il talento non mancano. Poi, da qui a vincere un Europeo, se ne deve mangiare di pastasciutta. Nessuno avrebbe mai immaginato la Slovenia sul tetto d’Europa nel 2017, con un Luka Doncic appena diciottenne. Ma poi è successo. Tanto dipenderà dall’evoluzione e dalla maturazione di Banchero, Procida, Spagnolo e Mannion. Banale ma verissimo.

