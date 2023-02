La clamorosa esplosione di Cam Thomas

Cam Thomas sta giocando in modo incredibile da quanto Kyrie Irving ha lasciato i Brooklyn Nets.

Pazzesco quanto accaduto a Brooklyn dopo l’addio di Irving. Nelle tre partite giocate finora senza di lui, i Nets hanno ricevuto un contributo straordinario da Cam Thomas. 44 punti contro Washington, 47 con i Clippers, 43 rifilati ai Suns. Di queste tre gare, però, Brooklyn è riuscita a vincere solamente con gli Wizards, perdendo poi con LA e Phoenix.

Resta però la clamorosa esplosione di Thomas che ha approfittato al meglio del maggior spazio concessogli da coach Vaughn. Adesso bisognerà vedere come (e se) verranno inseriti nelle rotazioni i nuovi arrivi Dorian Finney-Smith e Spencer Dinwiddie o se cambierà altro nel roster dei Nets.

Per ora Thomas si gode la soddisfazione di essere diventato il più giovane di sempre a segnare almeno 40 punti in tre partite consecutive. Niente male per un sophomore che quest’anno viaggia a 10 punti di media a partita.