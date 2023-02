Emergono altri inquietanti dettagli sugli abusi alla Stella Azzurra Roma

Questa mattina il mondo del basket italiano era stato sconvolto dalla notizia di abusi su minori in una squadra di basket romana. Non erano noti né il club né tantomeno l’uomo, l’allenatore, macchiatosi di un così terribile crimine. A far luce sulla questione è stato Il Messaggero: in giornata è infatti stato arrestato Paolo Traino, 55 anni, coach delle giovanili della Stella Azzurra Roma.

Lo scandalo ha colpito in pieno il tecnico e il club della capitale. Col passare delle ore sono emersi nuovi dettagli. Secondo Il Messaggero, Traino sarebbe stato solito attirare i ragazzini in disparte con la scusa di praticare loro massaggi terapeutici, somministrare farmaci o di ripassare gli schemi di gioco. In realtà avrebbe abusato di loro, minacciandoli che, se avrebbero denunciato, non avrebbero più potuto giocare.

Una storia terribile di violenze e abusi su minori che andrà sicuramente chiarita maggiormente dagli inquirenti nei prossimi giorni. L’indagine è partita nel 2020 dalla denuncia di alcuni collaboratori della Stella Azzurra Roma, insospettiti dagli atteggiamenti di Traino nei confronti dei giocatori. L’ormai ex allenatore era già stato arrestato nel 2015, finendo ai domiciliari sempre per violenza su minori. Resta da capire come una persona con una simile fedina penale potesse allenare una squadra di basket giovanile.