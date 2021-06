La decisione della NBA dopo il faccia a faccia tra Kevin Durant e PJ Tucker

Nel corso di gara 3 fra Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, Kevin Durant e PJ Tucker sono venuti a contatto.

Un confronto diretto fra i due che sono andati faccia a faccia ma comunque un contatto come tanti se ne vedono, specialmente nei playoff. A destare curiosità però è stato l’intervento di un bodyguard personale di KD che è entrato in campo per intromettersi nella discussione.

L’episodio non è piaciuto per niente ai vertici della NBA che hanno chiesto ai Nets di non far essere presente l’uomo nelle prossime gare, fino al termine della stagione. Brooklyn ha fatto sapere che la guardia del corpo, inserita nello staff della franchigia, è stata sospesa fino alla fine del campionato.

