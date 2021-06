Stefano Tonut deve scegliere Venezia o l’Unics Kazan entro fine giugno

Stefano Tonut, recente MVP della stagione regolare di Lega Basket UnipolSai Serie A, ha voglia di misurarsi con i giocatori di EuroLega ma il suo contratto con la Reyer Venezia non glielo permetterebbe. Infatti l’italiano non ha alcun tipo di uscita quest’estate, cosa che aveva l’estate scorsa e che avrà la prossima. Ora però Stefano Tonut deve scegliere se proseguire ancora un anno in Veneto oppure forzare la mano e chiedere di essere ceduto all’Unics Kazan, il cui general manager è Claudio Coldebella.

Al momento, come riportato da Giuseppe Sciascia di Superbasket, il ragazzo nato a Cantù non ha ancora preso una decisione ma entro la fine di giugno dovrà decidere cosa fare del suo futuro perché la Reyer Venezia deve sapere se Stefano Tonut vuole l’EuroLega e l’Unics Kazan oppure preferisce restare in Italia.

Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento dell’Olimpia Milano ma gli orogranata non hanno intenzione di regalare uno dei loro migliori giocatori a una competitor per la vittoria finale dello Scudetto, visto che non ha uscite dal contratto. Bisogna aspettare ancora qualche giorno per capire quale decisione prenderà il triestino di crescita, anche se non sarà una scelta facile. Stefano Tonut ama Venezia e l’ambiente Reyer ma l’EuroLega è l’EuroLega e poi l’esperienza dell’Unics Kazan sarebbe molto stimolante.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.