I Nets hanno fatto malissimo contro degli scarsi Indiana Pacers, come potete immaginare dalla sconfitta per 125 a 116 contro una squadra senza nemmeno Myles Turner. La difesa inesistente di Brooklyn ha permesso a Indiana di tirare 23 su 46 da tre e segnare 33 punti nel quarto quarto. Le 23 triple dei Pacers hanno pareggiato il massimo consentito nella storia della franchigia dei Nets e hanno battuto il precedente record di franchigia dei Pacers di 22.

Il capo allenatore di Brooklyn, Steve Nash, non si è tirato indietro quando ha descritto la difesa della sua squadra dopo la partita.

“È stato un disastro”, ha detto Steve Nash dei Brooklyn Nets. “Non ho visto la volontà, il desiderio o la connettività necessaria per difendere e andare a rimbalzo”.

In sei partite, Brooklyn è al 29° posto nella classifica difensiva consentendo 122,2 punti di media a gar. Quando è stato chiesto dopo la partita se il messaggio dello staff tecnico sul dovere di migliorare un difesa sia arrivato chiaramente, Kevin Durant ha sottolineato la necessità dei giocatori di assumersi la responsabilità individuale.

Ma forse a Brooklyn dovrebbero fare anche una riflessione sulla guida tecnica. I Nets hanno scommesso su Steve Nash ma in 2 stagioni hanno fatto malissimo. Per vari motivi, non solo per colpa del canadese. Non è forse giunto il momento di cambiare e prendere un coach un po’ più esperto?

Leggi anche: LeBron James: “Non conosco Elon Musk, ma l’odio sui social va preso seriamente”