La FIBA Champions League 2023-2024 parlerà tanto italiano

Nella giornata di ieri la FIBA Basketball Champions League hanno annunciato le squadre che parteciperanno alla stagione 2023-2024 e ci sono 2 squadre italiane qualificate e 2 che potrebbero giocarla qualora riuscissero a superare il Qualification Round.

La grande novità per il basket italiano è la prima in Europa della Bertram Yachts Tortona, che nelle stagioni passate aveva sempre declinato la possibilità di giocare in Europa. Quest’anno lo farà e senza nemmeno passare dalle qualificazioni, è stata ammessa di diritto alla competizione essendo arrivata in semifinale playoff. Insieme a lei ci sarà anche la Dinamo Sassari, ormai una veterana della competizione e anche lei semifinalista della stagione 2022-2023.

Partiranno dai Qualification Round l’Openjobmetis Varese, che ha ottenuto la wild card pur non essendo arrivata ai playoff, su espressa richiesta del CEO Luis Scola, e l’Happy Casa Brindisi.

Il nostro Paese sarà ben rappresentato, solo Spagna e Turchia hanno 5 squadre tra gironi di qualificazioni e già ammesse, noi ci fermiamo a 4.

Queste le squadre già ammesse e quelle che proveranno a strappare il pass.

Regular Season (alphabetically):

AEK (GRE), Bertram Yachts Derthona (ITA), Bursaspor (TUR), Darussafaka Lassa (TUR), Dinamo BDS Sassari (ITA), EWE Baskets Oldenburg (GER), Falco Vulcano Szombathely (HUN), Filou Oostende (BEL), Galatasaray Nef (TUR), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (ISR), Hapoel Holon (ISR), Igokea m:tel (BIH), JDA Bourgogne Dijon (FRA), King Szczecin (POL), Le Mans Sarthe Basket (FRA), Lenovo Tenerife (ESP), MHP RIESEN Ludwigsburg (GER), Opava (CZE), PAOK mateco (GRE), Peristeri bwin (GRE), Pinar Karsiyaka (TUR), Promitheas Patras (GRE), Rio Breogan (ESP), Rytas Vilnius (LTU), Telekom Baskets Bonn (GER), Tofas Bursa (TUR), UCAM Murcia (ESP), Unicaja (ESP), VEF Riga (LAT).

Qualification Rounds (alphabetically):

Bakken Bears (DEN), BG Gottingen (GER), Caledonia Gladiators (GBR), Cholet Basket (FRA), CSM CSU Oradea (ROU), FMP Soccerbet (SRB), Happy Casa Brindisi (ITA), Heroes Den Bosch (NED), Ironi Hay Motors Ness Ziona (ISR), Jonava CBet (LTU), Kalev/Cramo (EST), Karhu Basket (FIN), Legia Warszawa (POL), Monbus Obradoiro (ESP), Mornar Barsko Zlato (MNE), Norrkoping Dolphins (SWE), Pallacanestro Varese (ITA), Patrioti Levice (SVK), Peja (KOS), Petrolina AEK LCA (CYP), Telenet Giants Antwerp (BEL), TSU Tbilisi (GEO), SIG Strasbourg (FRA), SL Benfica (POR).