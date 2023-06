Virtus, Belinelli sul rinnovo: “Spero che non ci siano problemi”

Marco Belinelli, capitano della Virtus Segafredo Bologna vice-campione d’Italia, dal 1° luglio è ufficialmente free agent ma l’obiettivo di tutti è cercare di confermarlo.

Queste le sue parole a Eurosport:

“Semplicemente stiamo parlando di rinnovo con la società, spero che non ci siano problemi, cercheremo di fare in modo che possa tornare e possa essere importante e determinante, cercando di porsi nuovi obiettivi”.

LA STAGIONE

“Siamo ed eravamo molto carichi perché la Virtus non faceva l’EuroLega da tanti anni. Eravamo consci del fatto che sarebbe stata una stagione lunga e difficile, con tante partite. Non è stata una grande stagione visto che non abbiamo centrato i playoff però penso che come primo anno è andata abbastanza bene, ci sono stati infortuni ma abbiamo lottato e fino ad un certo punto eravamo in corsa per l’ottavo posto. Chiaro che quando non vinci niente l’incazzatura c’è.”

Al momento le trattative di rinnovo stanno andando avanti e non ci immaginiamo un Marco Belinelli in un posto diverso da quello della Virtus. Solo una grande frattura tra le porti potrebbe allontanare il ragazzo nativo di San Giovanni in Persiceto lontano dalla sua Bologna. Stiamo a vedere se nel giro di una settimana si chiuderà tutto.