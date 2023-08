La Germania spaventa Team USA, ma Edwards è un fenomeno e gli americani restano imbattuti

Team USA se l’è vista brutta nell’amichevole di oggi contro la Germania, che li vedeva di fronte al secondo grosso test dopo quello (vinto) contro la Spagna nei giorni scorsi. Gli americani alla fine hanno prevalso 99-91, grazie ad una prova monstre di Anthony Edwards, autore di un career-high in Nazionale da 34 punti, con 11/20 al tiro e 4/6 da tre.

Dopo un inizio equilibrato, la Germania di Franz Wagner (17 punti) aveva preso un buon vantaggio arrivando a +8 all’intervallo e addirittura a +16 nel terzo quarto. Gli USA si sono però ripresi ampiamente, con tre triple consecutive di Tyrese Haliburton per accorciare, la difesa di Jaren Jackson Jr (6 stoppate) e il canestro di Edwards negli ultimi minuti per la parità. Ci ha poi pensato Mikal Bridges a portare gli USA avanti da tre punti a poco più di 2′ dal termine dell’incontro. A chiudere la partita è stato ancora Ant, che ha messo la ciliegina sulla sua partita con un super canestro “alla Jordan” o “alla Kobe” (fate voi) in faccia a Schroder.

Per gli USA, oltre a Edwards, 16 punti a testa di Haliburton e Austin Reaves.