Quali Nazionali che saranno al Mondiale sono ancora imbattute quest’estate, oltre all’Italbasket?

L’Italbasket ha vinto tutte le amichevole che ha disputato finora, quindi è a 6 vittorie in 6 partite, ma quali sono le altre Nazionali che sono messe come gli Azzurri? Sono 2 e una la potete naturalmente immaginare.

TEAM USA

Gli statunitensi sono andati via lisci come l’olio nelle amichevoli estive in America, in Spagna e ora negli Emirati Arabi Uniti. C’è da dire però che le europee Spagna e Germania hanno creato un po’ di grattacapi a Team USA, ma alla fine i ragazzi allenati da coach Steve Kerr sono riusciti a portare a casa entrambe le vittorie. Con il successo di oggi contro i tedeschi si è chiuso il loro percorso di avvicinamento alla FIBA World Cup 2023, che inizierà per loro il 26 agosto contro la Nuova Zelanda.

LETTONIA

La grande sorpresa di questa mini lista è la Nazionale allenata da Luca Banchi. I baltici hanno giocato 6 amichevoli come l’Italbasket e sono riusciti a vincerle tutte. Bisogna però ammettere che non hanno affrontato formazioni imbattibili, a parte la Finlandia, che comunque ha dimostrato di essere una buona squadra, e la Georgia, sempre ostica. Le altre avversaria sconfitte: Estonia, Svezia, Repubblica Dominicana (prima di Towns) e Portorico. Dopodomani potrebbe cadere l’imbattibilità contro la Lituania nell’ultima amichevole prima della partenza per Giacarta.

MESSICO

In verità c’è una terza squadra che non ha mai perso quest’estate nelle amichevoli perché sono 4/4, tra l’altro hanno persino battuto 2 volte l’Argentina. Non sono però imbattuti in generale perché hanno perso il 6 luglio in casa della Repubblica Dominicana nella finale dei Giochi centramericani e caraibici, quindi comunque una sconfitta l’hanno rimediata, però il bottino è comunque di tutto rispetto: 8 vittorie in 9 gare.

Stiamo a vedere se l’Italbasket riuscirà a mantenere questo score anche domani dopo l’amichevole contro la Nuova Zelanda, prima di affrontare le Nazionali nel girone A della FIBA World Cup 2023.

