La Grecia fa fuori la Spagna, Italia seconda: agli ottavi c’è la Slovenia

La Grecia batte la Spagna 86-90 e chiude al primo posto nel Girone C di Eurobasket. Gli iberici salutano la competizione mentre la Georgia esulta, in virtù dello scontro diretto. L’Italia, dunque, chiude in seconda posizione e a Riga affronterà la Slovenia di Luka Doncic negli ottavi.

Decisivo, alla fin fine, l’avvio sprint degli ellenici con percentuali irreali e un Dorsey incontenibile che ha portato ben presto i suoi avanti in doppia cifra. La Spagna ha il merito di restare aggrappata al match e di rosicchiare il gap man mano. Nell’ultimo quarto gli iberici mettono un paio di volte la testa avanti, trascinati dal talentino Saint-Supery. Nel momento del bisogno Giannis Antetokounmpo sale in cattedra con il supporto di Sloukas, guidando la truppa di Spanoulis alla vittoria. La Spagna, invece, si macchia di un sanguinoso 1/5 ai liberi nelle ultime battute (21/37 alla fine) e torna a casa.

I greci pescano Israele agli ottavi mentre l’era Scariolo si chiude con una cocente delusione.

