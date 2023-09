La Lettonia sfiora il miracolo, ma alla fine è la Germania ad andare in semifinale

Germania 81 – 79 Lettonia

(13-16 / 23-18 / 26-25 / 19-20)

Problemi realizzativi da ambo le parti, con il punteggio che dice 3-3 dopo 3 minuti. La Lettonia comincia a giocare: parziale di 0-10 propiziato da due triple di Bertans e timeout Germania. Voigtmann segna una tripla senza ritmo che è ossigeno puro, seguita dalla schiacciata di Theis. Clinic difensivo dei ragazzi di Luca Banchi, anche se nell’altra metà campo sono molto imprecisi al tiro (3/11 da tre) e non riescono a scappare. Tripla di Franz Wagner, oggi al rientro dopo l’infortunio subito nella prima giornata del Mondiale, segue Thiemann in chiusura di quarto. Dopo 10 minuti è 13-16 Lettonia, punteggio ben più bugiardo di quanto visto in campo.

Male la Lettonia nei primi minuti del secondo parziale, con la Germania che va avanti di tre lunghezze ancora con Thiemann e Mo Wagner. Grazulis scuote i suoi con quattro punti, poi botta e risposta tra Zagars e Obst da tre punti. Smits e Zagars riportano la Lettonia avanti di 1, ma Lô ne fa 5 in fila per il nuovo vantaggio tedesco. Nell’ultimo attacco del quarto Smits è sfortunato e non trova il canestro del pari, 36-34 Germania dopo 20 minuti.

Pronti via e magia di Bertans che segna da tre, subisce il fallo e chiude il gioco da 4. Grazulis segna, Schroder invece continua a litigare con il canestro (0/12 fin ora). Si segna da ambo le parti: ancora Zagars per la Lettonia da tre, risponde Franz Wagner; poi inventano sia Zorics che Rodions Kurucs (primo canestro della sua partita), ma Obst segna la tripla del nuovo +2. Il parziale a fine terzo quarto è 62-59 Germania.

La squadra di Herbert prova lo strappo definitivo: parziale di 8-0 nei primi due minuti di quarto. Da una parte continua il blackout offensivo, mentre dall’altra i fratelli Wagner continuano a muovere il tabellino, è +14. Non vuole arrendersi la Lettonia: triple per Smits e Zagars (-8). Sbaglia ancora Schroder (2/20), mentre Smits caccia un’altra tripla. Non contento della sua pessima partita, il play tedesco dei Raptors prima si fa fischiare un tecnico per flopping e poi forza ancora e regala palla agli avversari. Spettacolare ancora una volta Arturs Zagars che inventa quattro punti negli ultimi 30″ per il -2. Schoder sbaglia, ma anche Bertans sbaglia il tiro della vittoria e alla fine vince la Germania 81-79. I ragazzi di Herbert troveranno gli USA in semifinale.

I MIGLIORI

Germania: Andreas Obst 13; Franz Wagner 16

Lettonia: Davis Bertans 20; Arturs Zagars 24

Qui i tabellini completi

Foto: fiba.basketball