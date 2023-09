Sarà Italia – Lettonia: quando si gioca e dove vederla

Le Germania ha battuto in volata la Lettonia, conquistando l’accesso alle semifinali del Mondiale.

La squadra di Luca Banchi relegata ai match per le posizioni dal quinto all’ottavo posto, insieme all’Italbasket. L’ex allenatore di Siena e Milano (fra le altre) sfiderà proprio gli Azzurri nella “semifinale di consolazione”, quella che spedirà una squadra alla finale 5°-6° posto e un’altra al confronto per la 7a posizione.

Italia – Lettonia si giocherà domani, 7 Settembre, alle 10:45 (ora italiana). La partita sarà visibile in tv e in streaming su DAZN, Sky Sport, Now Tv, Rai e Rai Play.