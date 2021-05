“La NBA vuole che New York faccia strada nei playoff”, in arrivo la super multa

Corposa multa per Nate McMillan, allenatore degli Atlanta Hawks.

Il coach della franchigia della Florida dovrà pagare un’ammenda di 25mila dollari. Il motivo? Dichiarazioni che non sono piaciute per niente ai vertici della NBA.

L’allenatore degli Hawks ha provato a caricare i suoi in vista del primo turno playoff alludendo a una simpatia della lega per i prossimi avversari, i New York Knicks.

Penso che la NBA voglia vedere i Knicks far bene ai playoff. La lega ne ha bisogno perché New York è un mercato grande e non ha visto la post season per molti anni. La NBA porta questa squadra, vogliono farla vedere perché ha una tifoseria importante.

McMilla, insomma, ha provato a giocare con il concetto dei cosiddetti “big market” per i quali la lega avrebbe sempre un occhio di riguardo. Dichiarazioni usate per caricare i suoi giocatori in vista di gara 1 e che gli sono costare una multa.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.