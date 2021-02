La classifica delle squadre NBA che valgono di più

Come ogni anno Forbes ha stilato la classifica del valore finanziario di ogni franchigia NBA. In cima, come era lecito aspettarsi, ci sono le squadre storiche dei cosiddetti “big market” che sono anche quelle che hanno riportato gli incrementi più corposi.

Curioso come i Lakers abbiano perso una posizione a vantaggio degli Warriors nonostante i risultati diametralmente opposti sul parquet, a dimostrazione del fatto che le leggi del mercato siano molto diverse da quelle del parquet. Da sottolineare, inoltre, che nessun team, nonostante la pandemia, ha riportato una perdita del proprio valore.

30 – Memphis Grizzlies: 1.3 miliardi (=)

29 – New Orleans Pelicans: 1.35 miliardi (=)

28 – Minnesota Timberwolves: 1.4 miliardi (+2%)

27 – Detroit Pistons: 1.45 miliardi (=)

26 – Orlando Magic: 1.46 miliardi (+2%)

25 – Charlotte Hornets: 1.5 miliardi (=)

24 – Atlanta Hawks: 1.52 miliardi (=)

23 – Indiana Pacers: 1.55 miliardi (+2%)

22 – Cleveland Cavaliers: 1.56 miliardi (+3%)

21 – Oklahoma City Thunder: 1.575 miliardi (=)

20 – Milwaukee Bucks: 1.625 miliardi (+3%)

19 – Denver Nuggets: 1.65 miliardi (+3%)

18 – Utah Jazz: 1.66 miliardi (+7%)

17 – Phoenix Suns: 1.7 miliardi (+5%)

16 – Washington Wizards: 1.8 miliardi (+3%)

15 – Sacramento Kings: 1.825 miliardi (+3%)

14 – San Antonio Spurs: 1.85 miliardi (+3%)

13 – Portland Trail Blazers: 1.9 miliardi (+3%)

12 – Miami Heat: 2.0 miliardi (+3%)

11 – Philadelphia 76ers: 2.075 miliardi (+4%)

10 – Toronto Raptors: 2.15 miliardi (+2%)

9 – Dallas Mavericks: 2.45 miliardi (+2%)

8 – Houston Rockets: 2.5 mliliardi (+1%)

7 – Brooklyn Nets: 2.65 miliardi (+6%)

6 – Los Angeles Clippers: 2.75 miliardi (+6%)

5 – Boston Celtics: 3.2 miliardi (+3%)

4 – Chicago Bulls: 3.3 miliardi (+3%)

3 – Los Angeles Lakers: 4.6 miliardi (+6%)

2 – Golden State Warriors: 4.9 miliardi (+9%)

1 – New York Knicks: 5.0 miliardi (+9%)

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.