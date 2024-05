La Polonia vuole naturalizzare Malcolm Brogdon: perché può e come?

Secondo Przeglad Sportowy, la guardia dei Portland Trail Blazers, Malcolm Brogdon, è interessato a giocare nella Polonia e la Federazione di pallacanestro del Paese sta cercando di accontentarlo.

Ci sono anche diversi altri giocatori sulla lista della Federazione, ma il giocatore NBA, che ha anche legami familiari con la città di Slupsk, potrebbe sicuramente essere la stella più grande della squadra se prendesse posto nel roster come giocatore naturalizzato.

Il legame di Brogdon con la Polonia deriva dalla moglie, che ha origini polacche e i cui parenti vivono nelle vicinanze di Slupsk. Brogdon è stato anche in visita alla città la scorsa estate, durante la quale si è anche allenato con Pawel Leonczyk, che in passato ha giocato per la nazionale polacca.

In questa stagione il 29enne ha registrato una media di 18,5 punti, 5,8 assist e 5,1 rimbalzi in 30 partite di regular season, tutte da titolare.

Stiamo a vedere se i polacchi riusciranno a naturalizzare il giocatore NBA. Di certo la Polonia aumenterebbe esponenzialmente il proprio valore con Malcolm Brogdon a roster. Nel giro di poche settimane sapremo se ci sono stati degli avanzamenti oppure no.

