Lobito Fernandez ci ripensa: “Torno a giocare in Europa”

Juan Fernandez ci ha ripensato ed è pronto a tornare a giocare a basket.

Lobito aveva annunciato il suo ritiro due anni fa, preferendo dedicarsi alla sua salute mentale ed evitando lo stress dello sport professionistico. Adesso, dopo un percorso da mental coach e allenatore per lo sviluppo individuale dei giocatori, è pronto a tornare sul parquet.

Lo ha annunciato lui stesso in una video intervista molto profonda.

Fernandez ha fornito ulteriori dettagli al quotidiano triestino Il Piccolo, spiegando che al momento non ha offerte concrete ma sta sondando possibilità in Europa tramite il suo agente. Lobito poi ha detto apertamente che vorrebbe tornare proprio a Trieste, dove si sente a casa. Nel percorso per farsi trovare pronto all’inizio della prossima stagione lo sta seguendo a distanza l’ex compagno Andrea Coronica che attualmente fa il personal trainer.

Lobito ha la doppia cittadinanza italiana e argentina, ha giocato in NCAA a Temple e poi si è spostato in Europa. Ha vinto l’A2 con Brescia e la stessa Trieste, ha avuto anche una breve parentesi a Sassari e due esperienza in Spagna, con Obradoiro e Breogàn.