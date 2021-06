La prima amichevole dell’Italbasket non si vede

Continua a essere una stagione molto difficile per la trasmissione delle partite di basket in televisione e in streaming.

Durante l’anno ci sono stati tanti disservizi su diverse emittenti e neanche la Nazionale sembra essere esente. Al momento in cui scriviamo, infatti, l’amichevole fra Italia e Tunisia, valida per la VTG Supercup di Amburgo, non sta andando in onda.

Il match si sarebbe dovuto vedere sia su Eurosport 2 sia su Eurosport Player ma al momento è oscurato. Le cause del problema, secondo un tweet della Federbasket, sarebbero alcuni “problemi tecnici per la regia locale”. Nonostante la rassicurazione di una veloce risoluzione del problema, il primo tempo è andato via senza vedere neanche un canestro.

Esordio sfortunato, almeno dal punto di vista televisivo, per l’Italbasket.

🚨 Ci sono problemi tecnici per la regia locale che dovrebbero essere risolti al più presto. #Italbasket — Italbasket (@Italbasket) June 18, 2021