L’amichevole Italia – Venezuela si giocherà a porte aperte

Italia–Venezuela, match amichevole che la Nazionale disputerà all’Allianz Cloud di Milano il 24 giugno alle ore 20.45, si giocherà davanti a 1.300 spettatori. Lo ha deciso la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali.

Questa la nota diffusa dal sito del Dipartimento per lo Sport:

La Sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha firmato il decreto (in corso di registrazione) che stabilisce i criteri per la presenza del pubblico all’evento, che si svolgerà alla “Allianz Cloud” di Milano il 24 giugno 2021.

Sarà consentito l’accesso del pubblico in misura non superiore a 1.300 spettatori.