La prima sfida in NBA fra Lonzo e LaMelo Ball

Il primo derby all’interno della famiglia Ball andrà in scena nella notte italiana (ore 1:30) e la sfida non è molto attesa solamente dal padre LaVar.

Anche negli Stati Uniti se ne sta parlando tanto, al punto che Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans andrà in diretta nazionale su ESPN. La sfida di sicuro ha anche altri motivi d’interesse, anche perché entrambe le squadre sono ritenute “emergenti” con diversi giovani interessanti ma è indubbio che sia il confronto tra Lonzo (in maglia Pelicans) e suo fratello LaMelo dall’altra parte aggiunga molto pepe al confronto.

“Sarà divertente ma non penserò molto al confronto individuale perché dobbiamo vincere assolutamente dopo due sconfitte consecutive”, ha spiegato Lonzo alla vigilia. LaMelo gli ha risposto a distanza: “Per noi due non penso che sarà una partita diversa dalle altre mentre per la nostra famiglia sarà sicuramente speciale”.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.