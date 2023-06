La prima volta in Italia di Paolo Banchero: il viaggio parte dalla “sua” Liguria

Paolo Banchero è atterrato qualche ora fa in Italia per essere presente il 14 giugno all’evento di Sky per festeggiare i 20 anni nel nostro Paese. Prima di spostarsi a Rogoredo, il fenomeno degli Orlando Magic e Rookie of the Year 2023, Paolo Banchero, ha deciso di fare un salto nella “sua” Liguria, regione d’origine dei suoi bisnonni, che si sono trasferiti a Seattle a inizio ventesimo secolo in cerca di fortuna.

Naturalmente non poteva non passare dalla bellissima Portofino, una delle amate e desiderate dagli americani che vengono nel nostro Paese in vacanza. Insieme a lui c’era anche Donnie McGrath, ex playmaker di Cantù, Virtus Bologna e Varese tra le tantissime.

Qui alcune stories di Paolo Banchero mentre si gode questi giorni di Mar Ligure:

Chissà se quest’incontro con la Liguria farà cambiare idea a Paolo Banchero e deciderà di sposare la causa dell’Italbasket, abbandonando il sogno di giocare con Team USA.

Molto dipenderà anche dall’affetto del pubblico Italia in questi giorni, che siamo certi lo riempirà di attenzioni e farà di tutto per convincerlo. Sarebbe davvero un sogno vedere Banchero con la maglia della nostra Nazionale al Mondiale.

