Neanche il titolo NBA fa diventare loquace Nikola Jokic

Nikola Jokic al momento è probabilmente il giocatore di basket più forte del mondo. Ha trascinato i Denver Nuggets alla conquista del titolo NBA con una post-season da assoluto dominatore.

Fra le sue doti però non c’è di certo la loquacità. E il fenomeno serbo non si è sciolto neanche dopo aver vinto l’anello con tanto di trofeo di MVP delle Finals.

Appena finita la decisiva gara 5 il suo pensiero è andato alle corse dei propri cavalli, poi alcune stringate dichiarazioni che fanno sembrare quasi normale amministrazione un’impresa epica.

Abbiamo finito il nostro lavoro, adesso possiamo tornarcene a casa. Una vittoria incredibile contro Miami, una grande squadra che rispetto molto. Per vincere è servito uno sforzo enorme, soprattutto oggi che non riuscivamo mai a segnare. Però abbiamo difeso forte e una novantina di punti sono bastati. Il bello del basket è proprio che non sai mai cosa può succedere, per questo è uno sport divertente.