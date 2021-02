LeBron James, 36 anni, parla di cosa significa per lui affrontare il rookie Anthony Edwards, che potrebbe essere suo figlio

Essendo i campioni in carica, i Los Angeles Lakers hanno un enorme obiettivo e le squadre sembrano giocare più duramente contro di loro. E lo stesso vale per Anthony Edwards dei Minnesota Timberwolves. Nella partita tra i californiani e Minnie, Edwards ha chiuso con 28 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. LeBron ha abbracciato Edwards dopo la partita.

Alla star dei Lakers è stato chiesto come facesse ancora oggi a giocare un basket di così alto livello e i suoi pensieri sull’ultima prima scelta assoluta, che aveva solo due anni quando James fu draftato.

After the game, @KingJames went over to see fellow No. 1 overall pick Anthony Edwards … who was 2 years old in 2003 when LeBron was drafted.

LeBron spoke about that: ⬇️ https://t.co/dMWbkFE2Dw

— Mike Trudell (@LakersReporter) February 17, 2021