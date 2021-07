La Reyer Venezia offre soldi a Austin Daye… Per andare via!

La Reyer Venezia è alle prese con alcuni affari delicati sul mercato. Chiuso l’ingaggio di Jeff Brooks e Martynas Echodas, i lagunari sembrano vicini anche alla conferma di Stefano Tonut, nonostante le molte sirene che provano ad attirarlo in Italia e all’estero.

In casa Umana però il caso più spinoso sembra quello relativo a Austin Daye, uno dei protagonisti assoluti delle ultime stagioni orogranata. Nonostante ciò e un anno residuo di contratto, la società vorrebbe escluderlo dal progetto tecnico.

Per un giocatore così importante ci si aspetterebbe la fila di acquirenti fuori dalla sede reyerina, invece sembra che sia il club veneto a dover pagare il giocatore per uscire dall’accordo. Secondo i quotidiani veneziani, la Reyer avrebbe offerto 45mila euro di buonuscita a Daye che però per il momento ha rifiutato, forte di un contratto che vale quasi dieci volte di più.