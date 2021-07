Kyle Kuzma arriva da due stagioni abbastanza deludenti. Da quando i Los Angeles Lakers sono diventati una contender, il suo rendimento è calato drasticamente e nell’ultima stagione Kuzma ha mantenuto 12.9 punti di media in quasi 29′.

L’ala giallo-viola non è particolarmente amata dai tifosi Lakers e il suo futuro a Los Angeles rimane in dubbio, nonostante il rinnovo firmato la scorsa estate. Kyle Kuzma ha rilasciato una lunga intervista a Bleacher Report nella quale ha parlato di diversi temi, comprese le sue potenzialità. Il giocatore si è mostrato ancora una volta molto sicuro di sé, anche se dovrà tradurre queste parole in fatti dalla prossima stagione.

Posso decisamente segnare 25 punti di media ed essere un All Star. Ci credo davvero. Non mi interessa ciò che pensa o dice la gente. Mi conosco e conosco le mie abilità. È difficile essere continuo con un ruolo discontinuo. Sono eccitato dalla possibilità di avere un ruolo consistente il prossimo anno. Ho fatto un ottimo lavoro ogni offseason nel costruire qualcosa e aggiungere qualcosa al mio gioco. Sono diventato un grande difensore. Da rookie ero un telepass, non riuscivo a fermare nessuno. Ora, sia che l’avversario sia una delle migliori ali, un 4 oppure anche una point guard o una guardia, sono in grado di marcare 4 ruoli e avere un impatto sulla partita in difesa.