Stefano Tonut, nonostante la sua forte volontà di lasciare l’Umana Reyer Venezia per firmare con i russi dell’Unics Kazan, dovrebbe restare ancora un anno in Italia. L’italiano classe 1993 era disposto a pagarsi il buyout pur di firmare a 28 anni per un club di EuroLega ma i veneti non hanno alcuna intenzione di privarsi di lui, come riportato da Giuseppe Sciascia su Superbasket.

Insomma, il matrimonio tra la Reyer Venezia e Stefano Tonut, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe continuare. Bisogna però capire quale sarà lo spirito dell’ex Trieste che ha comunque fatto di tutto o quasi per lasciare la Laguna in favore della Russia. L’estate prossima può lasciare Venezia pagando un buyout da 200mila euro.

