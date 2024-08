La trasformazione del corpo di Zion Williamson è CLAMOROSA

Quando è uscito da Duke nel 2019, i tifosi consideravano Zion Williamson un prospetto da non perdere. Tuttavia, la stella dei New Orleans Pelicans ha faticato a rimanere in campo con continuità.

In tre stagioni diverse ha giocato meno di 30 partite, compresa una stagione in cui non ha giocato affatto. Anche se non è stato confermato, si è speculato molto sulla sua etica del lavoro e quindi sul suo peso e sull’influenza che potrebbe avere sui suoi infortuni.

Da quando è esploso e diventato virale al liceo, Williamson, che è alto 1 metro e 80 centimetri, è sempre stato relativamente pesante per i giocatori di basket della sua altezza. Il suo atletismo non è mai sembrato appesantito dai chili di troppo, ma è stato spesso oggetto di critiche intense che potrebbero essere percepite come un’offesa al grasso.

L’annosa questione del peso di Williamson potrebbe non essere più tale se le nuove foto della stella dell’NBA e i commenti del patrigno sono indicativi.

Le foto di Zion Williamson al suo youth basketball camp mostrano l’ala dei Pelicans più magro. Inoltre, il patrigno avrebbe dichiarato che Williamson pesa un po’ meno di quanto pesasse durante il suo anno da matricola a Duke e che dovrebbe perdere ancora una decina di chili prima dell’inizio della stagione NBA.

Zion Williamson step-dad told C.Ruff today at his camp he’s currently 281 pounds (285 at Duke) and will be 272 by the time the season starts 💪🏾 Lets go Z. Great season loading 💯 pic.twitter.com/iaYKyw8B2W — TimeoutSPORTS__ (@TimeoutSPORTS3) August 18, 2024

Zion Williamson looks to be in GREAT shape ahead of the 24/25 season 😳 (📸 aclemsonfan4life / IG) pic.twitter.com/bnRjEhD2D2 — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 18, 2024

Leggi anche: Steve Kerr vuole “DEDICARE” la ‘Night Night’ di Steph Curry a Donald Trump