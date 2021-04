La Vanoli Cremona sbanca il PalaPentassuglia di Brindisi e conquista la salvezza matematica

HAPPY CASA BRINDISI-VANOLI CREMONA=67-78

(17-19; 10-28; 15-13; 25-18)

La Vanoli Cremona sbanca il PalaPentassuglia e conquista la salvezza matematica. Partita condotta da Cremona per tutti i 40′, con Brindisi costretta a rincorrere, arrivando ad un massimo svantaggio di 23 punti nel terzo quarto. Per Cremona, grande prestazione di Mian, autore di un’ottima prestazione soprattutto nel primo tempo, ma che sporca le sue percentuali nel secondo, chiudendo con 6/17 dall’arco. Per l’Happy Casa invece, buona partita di Harrison, autore di 18 punti in 27′.

Ottima partenza di Cremona che costruisce un parziale di 5 a 0 trascinata da Cournooh. Dopo la reazione brindisina con Willis, la Vanoli continua a colpire dall’arco con Mian e Hommes, arrivando fino all’11-5 di metà quarto. Nella seconda metà di quarto è ancora uno scatenato Mian (11 punti nel quarto) a mettere in difficoltà la difesa biancoazzurra con altre due triple, ma nel finale arriva la reazione dell’Happy Casa con Udom e Bell. Proprio un canestro del #31 brindisino chiude il primo quarto sul 17-19.

Il secondo periodo si apre con un altro straordinario parziale di 10 a 0 Vanoli, che vede protagonisti T.J. Williams e Jarvis Williams. Brindisi prova a reagire, ma Cremona riesce ancora ad essere devastante con Hommes e la schiacciata di Lee: al 5′ il punteggio vede Cremona in vantaggio sul 25-33. Protagonisti della seconda metà di quarto sono ancora T.J. Williams e Mian. Proprio con un canestro del #9 della Vanoli chiude il primo tempo sul punteggio di 27-47.

Il secondo tempo si apre esattamente come si era chiuso il primo: una tripla di Mian porta Cremona sul massimo vantaggio di 23 punti. Nella seconda metà di quarto i 7 punti consecutivi di Harrison provano a mettere pressione alla Vanoli, ma un ispirato Jarvis Williams ricaccia indietro i tentativi di rimonta brindisini. Il terzo quarto si chiude con il punteggio di 42-60.

L’ultima frazione inizia con la timida reazione brindisina affidata al solito Harrison, ma Cremona continua a rimanere solida colpendo con Hommes e Jarvis Williams. Krubally e Gaspardo provano a suonare la carica in casa biancoazzurra: è proprio un gioco da 3 punti del numero 10 a portare lo svantaggio sotto la doppia cifra al 5′. Nel finale di quarto Brindisi spreca molte occasioni per dimezzare lo svantaggio, e Cremona riesce a chiudere la partita con Cournooh e Barford sul penteggio di 67-78.

HAPPY CASA BRINDISI

Krubally,, Harrison, Visconti, Willis, Bostic, Gaspardo, Visconti, Bell, Udom, Guido, Cattapan, Motta

VANOLI CREMONA

Lee 4, Mian 22, Barford 11, T.J. Williams 12, Jarvis Williams 9, Hommes 8, Cournooh 12, Poeta n.e., Trunic n.e., Donda n.e.