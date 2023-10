La verità di Bruno Caboclo: “Posso ambire a squadre migliori della Reyer Venezia”

Dopo tante polemiche e il suo arrivo in Italia saltato settimane dopo aver firmato il contratto con la Reyer Venezia, Bruno Caboclo ha finalmente rotto il silenzio sulla questione. Il lungo brasiliano sembrava destinato ad essere la stella della formazione lagunare, ma in seguito ad un ottimo Mondiale col Brasile ha deciso di tirarsi indietro, semplicemente non presentandosi al raduno pre-stagionale.

Caboclo si è poi unito al Maccabi Ra’anana, squadra israeliana, ma solo per la preseason che il club sta affrontando negli USA contro 3 squadre NBA. In questo modo il brasiliano spera di poter farsi notare da qualche franchigia e ricevere quindi un’offerta per tornare oltreoceano. Caboclo ha vestito le maglie di Toronto, Sacramento, Memphis e Houston dal 2014 al 2021, senza troppa fortuna. Nella sua prima uscita contro i Nets comunque il lungo non ha stupito più di tanto, giocando una partita abbastanza anonima.

“Unirmi al Ra’anana è stata una decisione presa all’ultimo. Ho cambiato agente e tante cose sono cambiate per me. Quest’opportunità si è palesata e ho pensato di doverla cogliere, ora me la sto godendo. Volevo andare a Venezia, il mio precedente agente aveva firmato il contratto per me, ma penso di poter puntare a squadre più importanti visto come ho giocato. Non ho nulla contro la Reyer, ma questa è la mia carriera. Ad alcune persone non piacerà, ma questa è la mia carriera” ha dichiarato Caboclo ai microfoni dell’israeliano Sport5.