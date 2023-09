L’abbiamo già fatto, Charlie Recalcati ricorda la storica vittoria dell’Italbasket su Team USA

L’ultima vittoria dell’Italbasket sugli Stati Uniti risale al 2004.

A Colonia, amichevole in preparazione dei Giochi Olimpici, gli Azzurri misero al tappeto Team USA. A trascinarci Basile, Galanda e l’attuale CT, Gianmarco Pozzecco. L’allenatore era Charlie Recalcati, attualmente assistente del Poz. Parlando con l’ufficio stampa FIP, il decano dei coach italiani ha raccontato le emozioni di quella sfida e di quella persa in volata ai Mondiali del 2006 in Giappone.

Sono ricordi indelebili. In Germania l’attenzione era rivolta tutta ai giocatori NBA e noi eravamo davvero poco considerati. Col trascorrere della partita le cose sono cambiate e pian piano anche i tifosi italiani hanno cominciato a prendere fiducia. Anche in Giappone giocammo una buonissima partita ma il guastafeste fu Carmelo Anthony.

A Manili gli Azzurri proveranno a scrivere un’altra pagina di storia.