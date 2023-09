Pazzesca Serbia! Domina il quarto di finale e ne dà 19 alla Lituania

La Serbia torna in semifinale del Mondiale dopo il fallimento agli ultimi Europei. La squadra di coach Pesic, battuta dall’Italia nella seconda fase del torneo, ha annichilito la Lituania che arrivava con entusiasmo dal successo su Team USA.

La Lituania vive e muore con il tiro da tre, fattore decisivo nei primi minuti del match quando vanno a segno Valanciunas, Brazdeikis e Sedekerskis (due volte). Il remake della gara con gli Stati Uniti dura poco, perché la Serbia a differenza degli americani rimane incollata agli avversari. Milutinov sotto canestro tiene testa a Valanciunas e i balcanici arrivano alla prima pausa sotto, ma di una sola lunghezza: 25-24. Il tiro da tre della Lituania si inceppa nel secondo periodo, e così i serbi prendono il controllo della gara: il vantaggio raggiunge più volte il +6 e nel finale di primo tempo grazie a 5 punti consecutivi di Bogdan Bogdanovic si arriva anche a +11.

Valanciunas prova a caricarsi la sua Nazionale sulle spalle nel terzo quarto, sia in attacco che in difesa, ma l’attacco lituano non brilla e la difesa soffre. Due triple di Stefan Jovic valgono il +14 serbo, mentre la Lituania non trova soluzioni e arriva al 30′ sotto 55-73 e con un piede fuori dal Mondiale. Un difficile avvio di quarto periodo per entrambe le squadre viene interrotto dalla tripla di Petrusev, che lancia la Serbia sul +21: i balcanici raggiungono anche un massimo vantaggio di 23 punti, ma alla fine si limitano a gestire vincendo 68-87.

In semifinale, la Serbia incontrerà la vincente di Italia-USA.

Lituania: Sedekerskis 14, Jokubaitis 13, Valanciunas 11

Serbia: Bogdanovic 21, Petrusev 17, S. Jovic 11

Foto: FIBA