L’addio di Dejounte Murray è il preludio al ritiro di Gregg Popovich?

Dopo che i San Antonio Spurs hanno ceduto il loro miglior giocatore, Dejounte Murray, agli Atlanta Hawks in cambio di risorse del domani, ci sono state subito delle polemiche sul futuro di Gregg Popovich con la franchigia. Alcuni credevano che coach Pop avrebbe deciso di chiudere definitivamente dopo un’illustre carriera da allenatore.

Bene, sembra che questo non accadrà ancora. Il guru dell’NBA di ESPN, Adrian Wojnarowski, riferisce che Gregg Popovich dovrebbe rimanere come capo allenatore degli Spurs nella prossima stagione:

Woj says the expectation is that Gregg Popovich will return to coach the San Antonio Spurs next season.

"He really enjoyed coaching that young team last year. He likes this young group" – Woj#NBATwitter #PorVida pic.twitter.com/0Dah6aQeLH

