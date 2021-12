L’assistente allenatore di Kerr rivela qual è la kryptonite per Steph Curry

I Golden State Warriors sono sulla buona strada per finire la stagione regolare con il miglior record della NBA. E quest’anno hanno uno dei migliori Steph Curry che si siano mai visti in NBA. Eppure c’è qualcosa che non va…

Steph Curry, che ha guidato l’NBA nel punteggio della scorsa stagione, continua ad essere il parafulmine per gli Warriors e il metro di paragone con cui vengono misurati tutte le altre guardie e i comuni mortali.

Ma nonostante la brillantezza del due volte MVP, l’assistente allenatore degli Warriors, Bruce Fraser, ha recentemente offerto una valutazione pragmatica su Curry. Fraser ha detto che c’è una cosa che potrebbe far deragliare la loro fenomeno point guard di 33 anni:

“La kryptonite di Steph è la mancanza di riposo.”

Il commento è piuttosto interessante, considerando che Curry ha una media di poco più di 34 minuti in questa stagione, molto più bassa rispetto ad altre superstar NBA. Ma, al contrario, forse è proprio questo il motivo. Curry non può permettersi di trascorrere troppi minuti sul rettangolo di gioco perché ha bisogno di un maggiore riposo. Lui e Draymond Green hanno saltato la loro recente partita contro i Toronto Raptors.

Naturalmente in casa Golden State Warriors conoscono benissimo il fenomeno di 33 anni e sanno anche perfettamente come comportarsi con il suo corpo. Siamo certi che troveranno le giuste soluzioni per farlo rendere al meglio e per permettergli di essere al top della forma in vista dell’estate, ovvero verso le finali di Conference, obiettivo più che raggiungibile per Curry e compagni.

