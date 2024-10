L’attore Rob Schneider e la morte di Dikembe Mutombo: SCHIFOSE ACCUSE collegate al vaccino anti-Covid

L’attore Rob Schneider ha suscitato notevoli polemiche in seguito ai suoi commenti sulla defunta leggenda dell’NBA Dikembe Mutombo.

Dopo la scomparsa dell’amata icona del basket, avvenuta il 30 settembre a 58 anni a causa di un cancro al cervello, Rob Schneider ha fatto riemergere un video del 2021 in cui Dikembe Mutombo promuoveva la vaccinazione COVID-19 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), come riporta il NYpost.

In un post su X, ex Twitter, Schneider ha insinuato un legame tra il vaccino e la morte di Mutombo, affermando: “Riposa in pace… Sono sicuro che questa è solo (un’altra) coincidenza”. Ha poi espresso la sua opposizione al vaccino, affermando: “Ho rinunciato al vaccino e non permetterò a nessuno che conosco (e che ascolterà) di prenderlo!”.

I commenti di Schneider hanno scatenato una tempesta di critiche, evidenziando i pericoli della disinformazione sui vaccini. Molti utenti dei social media hanno condannato Schneider per aver usato la morte di Mutombo per propagandare la sua narrativa anti-vaccinazione, con un commento che lo esortava a “smetterla con la propaganda”.

Questo incidente ha attirato l’attenzione non solo per le affermazioni infondate di Schneider, ma anche per la tempistica, in quanto ha scelto di collegare un problema di salute non correlato ai vaccini a un’amata figura pubblica.