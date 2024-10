PJ Tucker e i Clippers decidono di essere separati in casa

Con l’inizio della stagione NBA, secondo Shams Charania, i Los Angeles Clippers saranno privi di uno dei loro giocatori per il prossimo futuro, ovvero PJ Tucker.

“I Clippers e l’ala PJ Tucker hanno deciso di comune accordo che il giocatore, veterano della NBA da 13 anni, sarà lontano dalla squadra mentre le parti lavorano per una risoluzione del suo futuro”, ha scritto Charania su X, ex Twitter.

In un comunicato dei Clippers si legge che “P.J. è un professionista che ha raggiunto molti traguardi nella sua carriera e che vuole fare ancora di più. Continueremo a lavorare con P.J. e il suo rappresentante per trovare la situazione migliore per lui in futuro”.

Tucker è stato ceduto ai Clippers la scorsa stagione insieme a James Harden e ha giocato alcune partite con la squadra, ma dopo un po’ è uscito dalla rotazione. In 28 partite con i Clippers, Tucker ha avuto una media di 1,6 punti e 2,5 rimbalzi.

Tucker ha ritirato la sua player option da 11,5 milioni di dollari per la stagione in corso, con la speranza che lui e i Clippers possano trovare un partner commerciale per lui. Stiamo a vedere se ci saranno sviluppi interessanti.

