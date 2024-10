LeBron James e suo figlio Bronny sono entrati nella storia dell’NBA domenica sera, quando hanno giocato per la prima volta insieme durante la partita di preseason dei Los Angeles Lakers contro Phoenix.

LeBron e Bronny James sono i primi padre e figlio a giocare contemporaneamente in una partita dell’NBA, per non parlare della stessa squadra. Il momento straordinario della famiglia James è avvenuto per coincidenza nel giorno del 20° compleanno di Bronny.

Bronny James è entrato in campo come sostituto all’inizio del secondo quarto, raggiungendo il padre dopo il timeout all’Acrisure Arena nella Coachella Valley.

Le cose non sono andate subito lisce per la famiglia James: Bronny ha commesso due errori e LeBron ne ha commesso un altro nei primi due minuti insieme. Poco dopo LeBron ha realizzato un tiro da 3, LeBron ha passato la palla a Bronny e ha preparato uno schermo per il tentativo di tiro da 3 del figlio, ma Bronny ha sbagliato.

Bronny è uscito per una sostituzione a 4:09 del secondo quarto e LeBron è uscito 25 secondi dopo alla successiva palla inattiva. LeBron ha realizzato 19 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in 16 minuti nel primo tempo e ha assistito al secondo tempo dei Lakers dalla panchina insieme ad Anthony Davis.

LeBron James sta iniziando la sua 22esima stagione da record nell’NBA, mentre LeBron James Jr. – noto a tutti come Bronny – è stato la seconda scelta dei Lakers quest’estate. Dopo essersi ripreso da un arresto cardiaco più di un anno fa, Bronny ha giocato solo una stagione a Southern California prima di entrare nel draft e unirsi ai Lakers.

Bronny ha giocato circa nove minuti nel secondo tempo, ma non ha effettuato alcun tiro nella sconfitta dei Lakers per 118-114 contro i Suns però ha catturato 2 rimbalzi in totale.