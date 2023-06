LBA Finals 2023, in che senso il premio di MVP a Gigi Datome?

Gigi Datome è una leggenda del basket italiano e personalmente ci auguriamo possa diventare una carica di un certo livello o in FIP o in Lega Basket quando smetterà di giocare a pallacanestro tra molti anni ma non meritava il premio di MVP delle LBA Finals 2023.

Ieri sera è stato senza dubbio il miglior giocatore in campo, sia in attacco sia in difesa, in una partita che non è stato uno spot per la pallacanestro. Ma Datome non ha meritato di vincere il premio di MVP delle LBA Finals 2023 con i suoi 7 punti di media. Ok l’MVP di gara-7 ma Shavon Shields era senza dubbio l’uomo che doveva alzare il trofeo.

Se la guardiamo puramente da un punto di vista statistico, Shields ha viaggiato a una media di quasi 15 punti a gara, 14.9, quindi il doppio rispetto a Gigione, con un massimo di 26 punti nella sconfitta di gara-4 a Bologna, anche se non dobbiamo dimenticare i 22 di gara-5 senza supplementari (nella quarta sfida ci sono stati 2 overtime). Ieri sera l’americano con passaporto danese ha chiuso in doppia cifra ed è stato il terzo miglior marcatore meneghino.

Naturalmente capiamo che a livello simbolico e di importanza gara-7 è gara-7 ma è ingiusto nei confronti di Shields (ma sarebbe ingiusto anche nei confronti di Datome al contrario) che ha trascinato in maniera costante l’EA7 a vincere 4 gare su 7. Capiamo anche la notiziabilità di Datome (Gigi è più conosciuto di Shields dal grande pubblico) ma resta un’assoluta ingiustizia nei confronti di un ragazzo che ha scritto e sta scrivendo pagine di storia della nostra Serie A come Shields.

