Triste spettacolo in WNBA: Enes Kanter provoca Natasha Cloud da bordocampo e scoppia il caos

Nella notte la WNBA è tornata al centro della conversazione per i motivi sbagliati, a causa ancora una volta delle provocazioni di Enes Kanter Freedom. Il turco, che nelle scorse settimane era tornato alla ribalta scatenando una polemica (insieme a Royce White che lo aveva seguito a ruota) sulla possibilità di vedere delle donne trans in WNBA, senza che ci fosse la reale chance nel breve periodo di un caso simile, si è presentato come spettatore della partita tra Chicago Sky e Indiana Fever.

Kanter indossava una maglia provocatoria, in cui era scritta una definizione di “donna” come “adult human female”. La provocazione risiede nel fatto che, secondo Kanter, basterebbe dichiararsi donna per poter rendersi eleggibile al Draft WNBA, cosa che lui dice di aver fatto.

Careful what you wish for, @WNBA Freedom of speech never looked this good. 💅🏽 Somehow controversial.🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/TZRa2M3mxc — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 24, 2026

La presenza di Kanter ha subito sollevato tensioni, finché non è esploso lo scontro verbale a distanza tra l’ex giocatore NBA e Natasha Cloud, giocatrice delle Sky e campione WNBA nel 2022. Il turco si è avvicinato al campo allargando le braccia, mentre Cloud che aveva appena segnato un canestro gli urlava insulti dal campo (“What’s up pu*sy?! What’s up pu*sy?! Out my league b*tch… sick of his sh*t”). I due sono stati separati dalle altre giocatrici e dagli arbitri prima che potesse scoppiare il caos e Kanter è stato scortato fuori dall’arena.

ENES KANTER AND NATASHA CLOUD GOING AT IT. 🤯👀 pic.twitter.com/Qov6x500re — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 24, 2026

L’episodio ha sollevato diverse reazioni del mondo del basket americano, compresi giocatori NBA ed ex colleghi di Enes Kanter, come Kyle Kuzma che lo ha chiamato “drama queen”.