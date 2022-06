Tutto quello che è successo nella pazza prima ora di free agency NBA

Come sempre, i giorni che precedono l’inizio della free agency, in cui non si potrebbe trattare, sono invece stati pieni di contatti. Tant’è che nella sola prima ora di free agency, dalla mezzanotte all’1 italiane, sono stati annunciati ben 27 accordi in giro per la NBA. Per non perderne nemmeno uno, li abbiamo elencati qui. Ci sono rinnovi faraonici al super massimo salariale così come firme più modeste: spiccano ovviamente gli accordi di Nikola Jokic, Devin Booker e Bradley Beal con Nuggets, Suns e Wizards.

Nikola Jokic ha rinnovato con i Denver Nuggets per 264 milioni di dollari in 5 anni. L’ultimo anno sarà una Player Option da ben 60 milioni di dollari.

Devin Booker ha rinnovato con i Phoenix Suns per 214 milioni di dollari in 4 anni.

Malik Monk si è accordato con i Sacramento Kings, biennale da 19 milioni di dollari.

DeAndre Jordan firmerà con i Denver Nuggets, termini non noti.

Isaiah Hartenstein firma un biennale da 16 milioni di dollari con i New York Knicks.

Victor Oladipo tornerà ai Miami Heat con un annuale da 11 milioni di dollari.

Bradley Beal rimane agli Washington Wizards, firmando un quinquennale da 251 milioni di dollari.

Nicolas Batum rinnova con i Los Angeles Clippers: 22 milioni di dollari nei prossimi 2 anni.

I Portland Trail Blazers rinnovano con Anfernee Simons : 100 milioni di dollari in 4 anni.

Bobby Portis rimane ai Milwaukee Bucks: 49 milioni di dollari in 4 anni.

Jalen Brunson , che ha annullato l'incontro con Dallas, firmerà un quadriennale con i New York Knicks per 104 milioni di dollari.

Danuel House firma con i Philadelphia 76ers per 2 anni e 8.5 milioni di dollari.

Mo Bamba resta agli Orlando Magic: biennale da 21 milioni di dollari.

Tyus Jones rimane ai Memphis Grizzlies: biennale da 30 milioni di dollari.

Joe Ingles e Wesley Matthews firmeranno entrambi un annuale con i Milwaukee Bucks: l'australiano guadagnerà 6.5 milioni di dollari. Javon Carter firmerà invece un biennale con Milwaukee.

Damian Jones firma con i Los Angeles Lakers: biennale, cifre non note.

Chris Boucher rinnova con i Toronto Raptors per 33.25 milioni di dollari in 3 anni.

Lu Dort resta agli Oklahoma City Thunder con un quadriennale da 87.5 milioni di dollari.

Trevelin Queen resta ai Philadelphia 76ers: biennale da 3.3 milioni di dollari.

Davon Reed rimane ai Denver Nuggets con un biennale, cifre non note.

Dewayne Dedmon rinnova per 2 anni con i Miami Heat per 9 milioni di dollari.

Thaddeus Young resta ai Toronto Raptors con un biennale da 16 milioni di dollari.

Marvin Bagley III ha trovato l'accordo con i Detroit Pistons: triennale da 37 milioni di dollari.

Patty Mills rimane ai Brooklyn Nets con un biennale da 14.5 milioni di dollari.

rimane ai Brooklyn Nets con un biennale da 14.5 milioni di dollari. Jae’Sean Tate rinnova con gli Houston Rockets per 3 anni e 22.1 milioni di dollari.