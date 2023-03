Le parole di Ja Morant dopo la sospensione ricevuta

Ja Morant è stato sospeso nelle scorse ore dai Memphis Grizzlies per almeno due partite, dopo che nella notte tra venerdì e sabato aveva mostrato una pistola in una live sul proprio profilo Instagram. La star dei Memphis Grizzlies nelle ultime settimane non era nuovo a simili atteggiamenti, anche se finora non ce n’erano le prove.

Morant in tutta risposta ha deciso di disattivare i suoi profili Twitter e Instagram, oltre che di diffondere un comunicato tramite i giornalisti. Nel testo dello stesso, il giocatore si è preso la piena responsabilità delle proprie azioni, chiedendo scusa a tutti.

Mi prendo la piena responsabilità per le mie azioni di ieri notte. Sono dispiaciuto per la mia famiglia, i miei compagni, i miei allenatori, i tifosi, gli sponsor, la città di Memphis e l’intera franchigia dei Grizzlies per avervi delusi. Mi prenderò del tempo lontano dalla squadra per farmi aiutare e lavorare per imparare modi migliori di alleviare lo stress e di comportarmi.

Grizzlies’ Ja Morant releases statement and says he is going to take time away to receive help: pic.twitter.com/5TxS7Qh3kJ — Shams Charania (@ShamsCharania) March 4, 2023

Anche Nike, sponsor del giocatore, ha pubblicato un comunicato ufficiale a riguardo. La multinazionale ha scritto di aver apprezzato l’assunzione di responsabilità da parte di Morant e la scelta di prendersi del tempo per riordinare le idee e farsi aiutare per correggere alcuni comportamenti.