METTA WORLD PEACE – un PANDA nel PANDEMONIO del Pianella

Ron Artest. Metta World Peace. The Panda’s Friend. Chiamatelo come volete. Tanto sempre di lui parliamo.

Uno dei più incredibili giocatori di culto della prima decade gli anni Duemila. Quello che ha rotto le costole a Michael Jordan e quello protagonista della più folle rissa NBA, Malice at the Palace. Ma oggi non parleremo di questi episodi, bensì di quando L’amico del Panda decise di trasferirsi a Cantù nel Pandemonio del Pianella.

La storia di Metta a Cantù è stata tanto bella quanto intensa. In una stagione grigia, probabilmente la più grigia della presidenza Cremascoli, la luce è arrivata da un Panda, precipitato in Brianza all’improvviso tra l’incredulità generale.

Sembra quasi una favola, anche se priva di lieto fine, visto com’è terminata l’esperienza di Metta a Cantù. Ai tifosi biancoblu è rimasto sicuramente tanto amaro in bocca – non per colpa sua – ma una storia in più da raccontare ai propri nipotini.

