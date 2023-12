L’EA7 Milano non gioca gli ultimi 15′ e il Partizan Belgrado vince! 3° KO di fila per l’Olimpia in EL

Partizan Mozzart Bet Belgrado – Olimpia EA7 Emporio Armani Milano 82-69

(20-25; 19-19; 22-18, 21-7)

L’Olimpia EA7 Milano non sa più vincere e anche questa sera è caduta sotto i colpi degli ex Nunnally, LeDay e Punter contro il Partizan Belgrado. I meneghini nei primi 25 minuti erano sembrati del livello della gara contro la Stella Rossa proprio alla Stark Arena di Belgrado, poi però si sono sciolti come neve al sole e non hanno potuto far altro che alzare bandiera bianca, una volta terminata la benzina.

Il primo tempo è tutto sommato equilibrato ma l’inerzia è completamente in favore dell’Olimpia, guidata dal solito Shavon Shields, che conferma di essere in un ottimo momento di forma. All’intervallo lungo le Scarpette Rosse conducono 44 a 39 in uno dei palazzetti più caldi d’Europa.

Al ritorno dagli spogliatoi i meneghini continuano e migliorano quanto fatto nel corso della prima metà di gara e al giro di boa della terza frazione sopra di addirittura 5 possessi, 58 a 45, grazie ai due liberi di Diego Flaccadori, chiamato in causa viste le varie assenze e soprattutto la decisione di far fuori dalle rotazioni Kevin Pangos. Milano tocca anche il +15 ma è proprio in quel momento che finisce l’energia. La Stark Arena diventa ancor di più una bolgia e i bianconeri piazzano un 16-2 guidato specialmente da Kevin Punter e Zach LeDay, due ex Olimpia Milano. All’ultima pausa obbligatoria siamo sul +1 Olimpia, 62 a 61.

Nell’ultimo quarto c’è solo una squadra in campo e non è la squadra allenata da coach Ettore Messina. I padroni di casa continuano quanto iniziato negli ultimi minuti di fine terzo periodo e piano piano fanno il vuoto, fino ad arrivare in doppia cifra di vantaggio. A quel punto i ragazzi di Zeljko Obradovic gestiscono divinamente il vantaggio e alla fine il Partizan Belgrado batte 82 a 69 l’Olimpia EA7 Milano.

Partizan Belgrado: Vukcevic NE, LeDay 15, Avramovic 0, Koprivica NE, Punter 19, Smailagic 9, Jaramaz 0, Nunnally 10, Andjusic 3, Dozier JR 8, Ponitka 2, Caboclo 16. All. Zelimir Obradovic.

Olimpia Milano: Lo 12, Poythress 0, Bortolani NE, Tonut 8, Melli 9, Kamagate 0, Ricci 0, Flaccadori 6, Hall 5, Shields 19, Hines 5, Voigtmann 5. All. Ettore Messina.

QUI trovi le stats complete del match.

Leggi anche: L’Olimpia Lubiana di Pianigiani è la peggior squadra di EuroCup