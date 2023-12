LeBron proprietario di un team a Las Vegas: “Quello è l’obiettivo finale”

LeBron James è in visita a Las Vegas con i Lakers che hanno l’obiettivo di vincere il primo In-Season Tournament della NBA. Tuttavia, il suo obiettivo personale che coinvolge Las Vegas ha una portata molto più ampia.

“È assurdo da dire, ma Las Vegas è una città di sport”, ha detto. “Guardate gli Aces, la squadra di hockey, i Raiders, gli A’s stanno arrivando qui. Ovviamente abbiamo appena avuto la F1 qui… è una città sportiva. Spero di poter portare qui la mia franchigia un giorno. Questo è l’obiettivo finale”.

LeBron James: “Hopefully I can bring my franchise here one day. That’s the ultimate (goal).”

— Tim Bontemps (@TimBontemps) December 7, 2023