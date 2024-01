Chris Paul, ecco i tempi di recupero: ha già giocato la sua ultima gara con gli Warriors?

Se i Golden State Warriors faranno una mossa importante alla trade deadline del 2024, è possibile che Chris Paul abbia già giocato la sua ultima partita in blu e oro.

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, il futuro playmaker della Hall of Fame dovrebbe saltare dalle quattro alle sei settimane dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico per recuperare dalla frattura della mano sinistra. Questa tempistica allinea il possibile ritorno anticipato di Chris Paul sul parquet con gli Warriors l’8 febbraio, ultimo giorno in cui le squadre NBA possono effettuare scambi durante la stagione 2023-24.

Paul ha subito l’infortunio nel terzo quarto della necessaria vittoria casalinga degli Warriors contro i modesti Detroit Pistons venerdì scorso. Dopo il fischio finale, la squadra ha subito annunciato che Paul ha subito una frattura e che sarebbe dovuto essere operato.

Golden State è uno dei potenziali acquirenti più intriganti del basket mentre la trade deadline si avvicina rapidamente. Le ex scelte della lottery Jonathan Kuminga e Moses Moody – entrambi in scadenza di contratto quest’estate – hanno espresso di recente frustrazione per il loro ruolo altalenante nella rotazione di Steve Kerr, alimentando le speculazioni esistenti su una possibile cessione di uno o di entrambi nell’ambito di un pacchetto per un veterano di livello stellare.

