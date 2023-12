Virtus Bologna, ufficiale l’addio di Jaleen Smith: rimarrà in EuroLega

La notizia era nell’aria e gli ultimi NE in EuroLega ne erano la prova, poco fa Jaleen Smith è stato annunciato come nuovo giocatore del Partizan Belgrado proprio alla vigilia di Natale. L’americano ha disputato la prima parte di stagione con la Virtus Bologna senza eccellere: solo 5.3 punti di media in EuroLega.

Smith continuerà quindi a giocare in EuroLega, col Partizan che è attualmente sesto in classifica e uno dei tanti club a quota 9-7. In Serbia proverà a tornare sui livelli degli anni scorsi, quando con l’Alba Berlino era andato in doppia cifra di media nel 2022-23 segnando 11.5 punti a partita.

Per la Virtus potrebbe non essere l’unico giocatore ai saluti, nelle scorse settimane si era parlato anche di una possibile partenza di Devontae Cacok, anche se l’americano nelle ultime uscite ha dimostrato di poter far ancora parte delle rotazioni di Luca Banchi. In entrata invece possibile l’ingaggio del free agent Cory Higgins.

Džejlin Smit je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet!✊🏽🖤🤍 Džejlin Smit je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet. Doskorašnji košarkaš Virtusa je ovog popodneva potpisao ugovor sa crno-belima koji važi do kraja sezone 2023/24. Novi bek Partizana je rođen 24. novembra 1994.… pic.twitter.com/9Ptu4gJaYF — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 24, 2023

Foto: Virtus Bologna