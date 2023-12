EA7 Milano, Mike James non ha dubbi sull’impatto che avrà Napier

Nella giornata della Vigilia di Natale, Shabazz Napier ha riesordito con la maglia dell’Olimpia EA7 Milano in una gara stravinta contro la Vanoli Cremona e Mike James ha commentato dicendo la sua.

Napier è stato il migliore in campo nel derby lombardo contro i biancoazzurri con 16 punti a referto e il pensiero di Mike James sulla prima nella sua seconda avventura a Milano è stato questo:

“Shabazz cambierà l’intera stagione di Milano.”, ha scritto James in un posto su X poco dopo la gara.

Shabazz gon change Milan whole season. — Mike James (@TheNatural_05) December 24, 2023

Ricordiamo che anche Mike James è un ex Olimpia Milano. Ettore Messina però l’ha sostanzialmente escluso dai piani dei meneghini nell’estate del 2019 perché non lo reputava giusto per il suo progetto.

Nelle scorse settimane l’ex Pana e CSKA era intervenuto per criticare la scelta di escludere dal roster dei biancorossi Kevin Pangos, ritirando fuori la vecchia storia dell’estate del 2019, quella in cui fu “fatto fuori” dal President of Basketball Operations dell’EA7 Milano.

Stiamo a vedere se davvero avrà ragione Mike James, ovvero se davvero Shabazz Napier cambierà la stagione iniziata molto male dall’Olimpia Milano. Di certo ci sentiamo di dire che ha iniziato con il piede giusto. Poi ai posteri l’ardua sentenza.

